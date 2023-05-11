Около 40 очагов кори зафиксировали в Петербурге за первые четыре месяца 2023 года

В Петербурге с января по апрель 2023 года нашли примерно 40 очагов кори. Заболевание зафиксировали более чем в 10 районах города.

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За первые четыре месяца текущего года на территории Северной столицы было обнаружено 38 очагов кори. Заболевание распространилось уже по городским 12 районам. Об этмо сообщает Neva.Today.

Под конец апреля в ходе совещаний с медицинскими учреждениями специалисты поделись, что корь чаще всего встречалась в Приморском районе, Пушкинском и Выборгском районах. В первом случае было обнаружено восемь очагов, во втором — пять, а в третьем — четыре.

Примечательно, что пару лет назад случаев заражения корью в Петербурге не наблюдалось. По мнению экспертов, этому поспособствовала борьба с коронавирусом и ограничение въезда граждан.

За 2022 год на территории региона нашли 18 случаев кори.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожан предупреждали о возможном всплеске заболеваемости корью. В связи с этим еще в конце апреля эксперты призывали петербуржцев к ревакцинации.