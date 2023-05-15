Во дворе на Подольской шестилетняя девочка, перепутав бутылки, отравилась спиртом

В Адмиралтейском районе шестилетняя девочка на прогулке захотела пить и перепутала бутылки с водой и спиртом. Ребенок глотнул этанол, после чего оказался в больнице серьезным отравлением.

Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 14 мая около половины восьмого вечера в полицию поступило сообщение из больницы. Уточнялось, что несколькими часами ранее к медикам поступила шестилетняя петербурженка с токсическим действием этанола. Девочку в тяжелом состоянии поместили на отделение реанимации.

Отец ребенка 37 лет объяснил, что его дочь во время прогулки на территории дворов по улице Подольской перепутала бутылки и глотнула вместо воды спирт, принадлежащий малознакомым мужчины.

Семья пострадавшей девочки полная. Ребенок вместе с отцом, 32-летней матерью и маленьким братом живут в коммунальной квартире.

В настоящий момент пострадавшая получает необходимое лечение в больнице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе пока мать собирала на прогулку маленькую дочку, ее второй ребенок по неосторожности выпал в окно на лестничной клетке.