В Петербурге возбудили уголовное дело против пациента, набросившегося с кулаками на сотрудника скорой
В отношении гражданина размахивающего кулаками и напавшего на фельдшера скорой в Центральном районе Петербурга возбудили уголовное дело.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что 10 мая правоохранителям поступило сообщение о нападении на медика скорой медицинской помощи у дома 26 на набережной канала Грибоедова. В тот же день специалисты задержали 29-летнего мужчину.
По версии следствия, сотрудники скорой хотели оказать помощь гражданина, но он в ответ нанес 32-летнему сотруднику медицинской организации телесные повреждения. В результате пострадавший с ушибами после оказания помощи специалистов был отпущено домой в удовлетворительном состоянии.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Злоумышленник получил подписку о невыезде.
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