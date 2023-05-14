В Петербурге возбудили уголовное дело против пациента, набросившегося с кулаками на сотрудника скорой

В отношении гражданина размахивающего кулаками и напавшего на фельдшера скорой в Центральном районе Петербурга возбудили уголовное дело.

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В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что 10 мая правоохранителям поступило сообщение о нападении на медика скорой медицинской помощи у дома 26 на набережной канала Грибоедова. В тот же день специалисты задержали 29-летнего мужчину.

По версии следствия, сотрудники скорой хотели оказать помощь гражданина, но он в ответ нанес 32-летнему сотруднику медицинской организации телесные повреждения. В результате пострадавший с ушибами после оказания помощи специалистов был отпущено домой в удовлетворительном состоянии.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Злоумышленник получил подписку о невыезде.

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