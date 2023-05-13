Бастрыкин обязал Следственный комитет Петербурга установить обстоятельства избиения Гридасовой

Следственный комитет Петербурга должен выяснить все обстоятельства избиения актрисы Марии Гридасовой и отчитаться об этом главе СК РФ Александру Бастрыкину. Напомним, звезду «Улицы разбитых фонарей» обнаружили без сознания на территории рынка в Апраксином переулке в начале мая. У женщины отсутствовала одежда, была сломана челюсть и сотрясение головного мозга.

Фото: кадр из сериала «Шаманка»

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обязал ведомство отчитаться по делу о избиении актрисы Марии Гридасовой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Избитую Гридасову обнаружили на территории Апраксиного двора без сознания в начале мая. Женщину госпитализировали в шоковую реанимацию, а спустя несколько дней перевели в ожоговое отделение, диагностировав у актрисы пневмонию и переохлаждение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что актрису сериала «Улицы разбитых фонарей» Гридасову с пневмонией перевели в ожоговое отделение.