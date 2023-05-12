Актрису сериала «Улицы разбитых фонарей» Гридасову с пневмонией перевели в ожоговое отделение

Актрису Марину Гридасову с переохлаждением и пневмонией перевели в ожоговое отделение. В начале мая ее обнаружили избитой на территории Апраксиного двора.

Фото: кадр из сериала «Шаманка»

Звезду сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Марину Гридасову перевели в ожоговое отделение. Об этом сообщает КП.

Врачи диагностировали у актрисы переохлаждение и пневмонию.

Напомним, в начале мая петербуржцы обнаружили тело актрисы на «Апрашке». Как оказалось, актриса, оставив телефон и не заперев дверь, вышла в магазин, а после ее без сознания обнаружили со сломанной челюстью на территории рынка во вторник, второго мая.

Госпитализированную пострадавшую определили в шоковую реанимацию.

На данный момент посещения Гридасовой запрещены, однако в течение пары дней актрису планируют перевести в обычную палату, в которой появится возможность посещения родственниками.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в центре Петербурга с территории Апраксина двора забрали голую неизвестную в ссадинах и синяках.