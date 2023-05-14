На Юрия Гагарина грабитель вырвал сумку у 80-летней петербурженки и сломал ей руку

В Московском районе злоумышленник вырвал из рук пенсионерки сумку. После этого женщина отправилась к медикам со сломанной рукой.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, несчастье приключилось с 80-летней пенсионеркой. К врачам пострадавшая пришла днем 13 мая.

Пожилая петербурженка рассказала, что днем ранее на проспекте Юрия Гагарина к ней подбежал неизвестный, который толкнул ее на землю и выхватил сумку. В результате у пенсионерки диагностировали закрытый перелом лучевой кости.

После оказания помощи пострадавшую отпустили домой. В настоящее время злоумышленника разыскивают.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе инвалид лишился любимого кольца после нападения неизвестного. В качестве подозреваемого задержали жителя Приморского края с судимостями.