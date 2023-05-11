В Пулковском парке задержали грабителя-рецидивиста за бессовестное нападение на инвалида

В Московском районе петербуржец лишился любимого кольца после нападения неизвестного. По подозрению в совершении преступления задержали жителя Приморского края с судимостями.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 10 мая около половины второго дня в полицию обратился 48-летний пенсионер, инвалид второй группы, который пояснил, что на кольцевой аллее Пулковского парка неизвестный отобрал у него кольцо из металла. В общей сложности материальный ущерб составил около 500 рублей.

Позже по подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего жителя Приморского края. Оказалось, что у мужчины есть множество судимостей за аналогичные преступления, а также за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. После составления протокола злоумышленника поместили в СПСЗЛ.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что в Центральном районе Петербурга на одного из петербургских таксистов в очередной раз напали с угрозами.