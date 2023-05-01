В Центральном районе Петербурга пассажир такси с перцовкой отобрал у водителя деньги и сбежал

На одного из петербургских таксистов в очередной раз напали с угрозами. Инцидент произошел накануне в Центральном районе города. Подозреваемого разбойника удалось задержать.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 30 апреля с Новгородской улицы к правоохранителям обратился таксист. Мужчина пояснил, что у него произошел конфликт с пассажирами, один из которых выхватил перцовку и отобрал у заявителя четыре с половиной тысячи рублей. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Днем на Смольном проспекте был задержан подозреваемый, который оказался 29-летним неработающим гражданином республики Узбекистан 29 лет.

Мужчину отправили в ИВС. Известно, что в прошлом он уже привлекался к ответственности и отбывал наказание за кражу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе пропавшие без вести подростки напали на шестиклассника с целью отобрать мобильный телефон и сломали ему нос.