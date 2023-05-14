После нападения на пекарню в центре Петербурга разбойник дошел до аптеки и пропал

В Центральном районе после ограбления кафе злоумышленник отправился в аптеку и пропал. В Настоящее время его разыскивают правоохранители.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 13 мая около десяти часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что в пекарне на улице Разъезжая нетрезвый мужчина напал на сотрудника с разбитой бутылкой и требовал деньги из кассы, после чего скрылся в ближайшей аптеке.

Прибывшим на место специалистам продавец-кассир пекарни объяснила, что неизвестный, угрожая разбитой бутылкой, потребовал передать ему денежные средства из кассы, а затем просто исчез в аптеке.

Видеонаблюдение с места происшествия просмотрено. Ориентировка на злоумышленника составлена. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В настоящее время мужчину разыскивают.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что безработный житель Ленобласти решил наведаться в местный супермаркет с ножом и ограбил сейф в кабинете директора, после чего переместился в кафе.