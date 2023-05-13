Полиция задержала грабителя супермаркета в Волосовском районе в кафе, куда он отправился после преступления

Безработный и беззаботный житель Ленобласти перед сном решил наведаться в местный супермаркет, в котором, угрожая ножом, ограбил сейф в кабинете директора магазина, а после отправился в кафе в соседней деревне. Именно там его и задержали правоохранители, однако выяснилось, что некоторую сумму мужчина уже прокутил.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 12 мая, местный житель Волосовского района, угрожая ножом, ограбил кабинет директора супермаркета, вытащив из сейфа 25 тысяч рублей. О произошедшем правоохранителям сообщила сама пострадавшая.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции установили личность злоумышленника, а также в какую сторону он отправился после преступления.

Так, беззаконника удалось задержать в одном из кафе в соседней деревне, куда мужчина отправился отмечать свою добычу. Им оказался безработный 37-летний житель Ленобласти.

У него изъяли похищенное, однако выяснилось, что некоторую сумму мужчина уже успел потратить.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Оказалось, что мужчина уже имеет пять судимостей, в том числе и за разбой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пулковском парке задержали грабителя-рецидивиста за бессовестное нападение на инвалида.