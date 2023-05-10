Правоохранители устанавливают личность мужчины, найденного мертвым в подъезде дома на проспекте Науки
В Калининском районе специалисты выясняют личность гражданина, обнаруженного мертвым в подъезде жилого дома. На теле мужчины следов насильственной смерти не зафиксировали.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, мертвого неизвестного нашли 9 мая в парадной дома 5 по проспекту Науки. Около 12 часов к правоохранителям обратился диспетчер скорой.
По прибытию на место специалисты обнаружили бездыханное тело мужчины 25-30 лет без внешних признаков насильственной смерти. Труп направили в морг для выяснения точной причины смерти.
Сейчас продолжается установка всех деталей и обстоятельств произошедшего, а также личности покойного.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в квартире на Ильюшина специалисты нашли бездыханные тела пенсионеров в состоянии разложения.