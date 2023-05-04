В Приморском районе обнаружили гниющие тела двух пенсионеров в трехкомнатной квартире

В трехкомнатной квартире на Ильюшина обнаружили два бездыханных тела пенсионеров в состоянии разложения. Решение о взломе квартиры было принято судом.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувшую среду, третьего мая, по постановлению суда в Приморском районе вскрыли трехкомнатную квартиру в присутствии судебного пристава и сотрудника полиции.

В результате вскрытия в квартире обнаружили разлагающиеся тела двух пенсионеров в разных комнатах. Усопшими оказались 84-летняя пенсионерка и 61-летний пенсионер, проживавшие в этой квартире. Известно, что оба тела находились лежащими на кроватях.

Тела пенсионеров отправлены в морг для установления причин смерти специалистами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти молодой человек в квартире обнаружил израненный труп родственника.