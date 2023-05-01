На Первомай Петербург занял первое место по суточному количеству инфицированных коронавирусом

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 431 новый случай заражения коронавирусом.

Фото: Baltphoto

Госпитализированы в Санкт-Петербурге при этом за последние 24 часа 23 человека, выздоровел 391 пациент, а умерло пять человек. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 940 051 пациент, вылечились — 1 896 873 человека, а общее число жертв достигло 37 625. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 414 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что до 2030 года ученые могут разработать новую вакцину, способную развить иммунитет к одной из самых серьезных болезней.