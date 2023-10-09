Петербуржцам перечислили самые полезные продукты октября

Разнообразить рацион осенний сезон для повышения иммунитета можно с помощью овощей, фруктов и ягод, которые пока не исчезли с прилавков.

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В осенний сезон необходимо всеми усилиями поддерживать иммунитет. О самых полезных продуктах в октябре рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Специалисты рекомендуют обратить внимание в текущем месяце на тыкву, которая богата бета-каротином и медью. Кроме того, у нее есть «родственники» — кабачки и патиссоны. Из привычных овощей можно включить в рацион свеклу, морковь, огурцы, болгарский перец и чеснок.

На ягоды тоже следует обратить внимание: клюква, боярышник, калина, облепиха и шиповник. На прилавках спокойно можно найти фрукты в лице яблок, слив, груш, киви и хурмы и айвы.

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