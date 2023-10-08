Петербуржцам поведали, почему важно хранить ноги в тепле

Каждый раз, когда у вас замерзают ноги, повышается шанс подхватить инфекцию, простуду или коронавирус. Лучше сразу их согреть при первой же возможности.

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Стало известно, что в осенний сезон актуальнее становится вопрос о сохранении ног в тепле. О причинах рассказал МК в Питере.

По словам семейного врача Сергей Чудакова, холодные конечности провоцируют развитие инфекционные заболеваний, а также коронавируса. В Петербурге регулярно проблема с этим, так как постоянные дожди и ливни неблагоприятно сказываются на защите ног.

Таким образом, если вы чувствуете, что ваши ноги замерзли, то постарайтесь сразу же их согреть. Это поможет предупредить большую часть заболеваний.

Кроме того, врач Александра Филева дала советы по пробежкам в холодную пору. В первую очередь нужно надеть на себя водоотталкивающую одежду, так вам будет комфортно и не зябко.