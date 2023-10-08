Спасение и смерть: петербуржцам поведали о жирах

Насыщенные и ненасыщенные жиры необходимы нашему организму, однако трансжиры, которые содержатся в джанк-фуде медленно, но верно уничтожают наше тело.

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Стало известно, что многие придерживаются позиции о негативной составляющей жиров, об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Жиры являются необходимым компонентом для функционирования организма. Они разделяются на насыщенные, ненасыщенные и трансжиры.

Первые содержатся в мясе, птице, молочных продуктах и яйцах. Их потребление нужно четко контролировать, но выбрасывать их из рациона нельзя.

Ненасыщенные жиры можно найти в жирной рыбе, морепродуктах и также нескольких видах масел (льняное, конопляное, рыжиковое, масло чиа), они богаты кислотами омега-3, омега-6 и омега-9.

Трансжиры приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям и повышению уровня холестерина. Они содержатся в фастфуде, чипсах, кондитерских изделиях и в маслах. Стоит ограничить употребление джанкфуда и жаренной пищи.

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