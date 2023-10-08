В Ленобласти пенсионер устроил стрельбу из-за собак

Во Всеволожском районе Ленинградской области пенсионер из-за собак пять раз выстрелил в местного жителя. Буйного мужчину увезли в отдел полиции.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 7 октября, в отдел полиции по Всеволожскому району поступило сообщение о стрельбе у дома по проспекту Герцена в городе Всеволожск.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на указанное место. Они выяснили, что перестрелку затеял пенсионер. У него вспыхнул конфликт с заявительницей-собачником.

Все могло закончиться мирно, однако пожилой местный житель достал из своего кармана травматический пистолет, после чего пять раз выстрелил в сторону мужчины.

Полицейские задержали буйного пенсионера и отвезли его в отдел. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Приморском районе Петербурге возле озера Долгое обнаружили пенсионерку с разорванной шеей.