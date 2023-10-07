Какие два района Петербурга получат в октябре единую квитанцию за ЖКУ

Начиная с этого месяца жители двух районов получат единый документ со всеми начисления за помещение и коммунальные услуги. В ноябре к ним присоединиться еще один район.

Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

В октябре этого года жители Красногвардейского и Московского районов получат единый платежный документ, в котором будут содержаться все начисления за содержание помещения и коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба «ЕИРЦ СПб».

Отмечается, что из-за технических особенностей перехода новую бумажную платежку всем петербуржцам пришлют в почтовые ящики с 11 по 15 октября. А в личном кабинете и на электронной почте она будет доступна уже 8 числа.

Напомним, теперь единый платежный документ «ЕИРЦ СПБ» получают жители Калининского, Выборгского, Фрунзенского, Василеостровского, Петроградского, Центрального, Приморского, Адмиралтейского, Кировского и Красносельского районов. В ноябре этого года список пополнит еще и Петродворцовый район.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы могут экономить на вывозе мусора, когда отправляются в отпуск.