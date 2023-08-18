Россиянам перечислили способы сэкономить на ЖКУ во время отпуска
Жители России, отправляющиеся в отпуск, могут получить перерасчет итоговой суммы, которую необходимо заплатить за вывоз мусора. Таким образом, деньги за период отсутствия человека дома не возьмут.
Председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин объяснил, что жильцы многоквартирных домов оплачивают многие ЖКУ всегда, вне зависимости от своего местонахождения, но вывоз мусора в эту категорию не входит. Начисление за эту услугу уменьшить во время отпуска можно, сообщает телеканал «360».
Так, по словам юриста, в случае поездки подается заявление на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов. При этом, право на перерасчет есть только у тех, кто уезжает минимум на пять рабочих дней, однако возвращаются раньше, чем через полгода.
Отмечается, что для экономии жильцам дома необходимо подать заявление УК в течение месяца после приезда.