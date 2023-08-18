Россиянам перечислили способы сэкономить на ЖКУ во время отпуска

Жители России, отправляющиеся в отпуск, могут получить перерасчет итоговой суммы, которую необходимо заплатить за вывоз мусора. Таким образом, деньги за период отсутствия человека дома не возьмут.

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Председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин объяснил, что жильцы многоквартирных домов оплачивают многие ЖКУ всегда, вне зависимости от своего местонахождения, но вывоз мусора в эту категорию не входит. Начисление за эту услугу уменьшить во время отпуска можно, сообщает телеканал «360».

Так, по словам юриста, в случае поездки подается заявление на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов. При этом, право на перерасчет есть только у тех, кто уезжает минимум на пять рабочих дней, однако возвращаются раньше, чем через полгода.

Отмечается, что для экономии жильцам дома необходимо подать заявление УК в течение месяца после приезда.