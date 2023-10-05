Теперь и с шлемами: в Петербурге появились новые электросамокаты

На улицах Петербурга 4 октября появились электросамокаты со шлемами в комплекте. Также их можно обнаружить в Москве и Казахстане.

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Стало известно, что петербуржцы заметили на улицах города видоизмененные электросамокаты, об этом рассказали в пресс-службе кикшерингового сервиса Whoosh.

Как отмечается, проект стартовал в Северной столице, Москве, а также в Казахстане. В компании заявили, что они хотят повысить уровень безопасности своих клиентов при использования электросамоката.

Шлем идет бесплатно после аренды транспортного средства. Кикшеринг планирует уже в 2024 году распространить инициативу и на другие города Российской Федерации. К концу следующего года уже 30% всего парка электросамокатов будут со шлемами.

Ранее Петроград сообщал о том, что депутаты Законодательного собрания Петербурга решили повременить с вопросом о запрете электросамокатов на три года.