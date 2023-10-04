Петербургские депутаты отложили решение вопроса с электросамокатами

В Законодательном собрании парламентарии отложили вопрос о запрете на аренду электросамокатов на три года. Его собираются доработать.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Стало известно, что жаркие споры в Мариинском дворце остались без итогового решения, об этом рассказали в Neva.Today.

Многие парламентарии выразили мнение по поводу средств индивидуальной мобильности. Часть ратовала за жесткие ограничения по аренде электросамокатов, а также за введение ответственности.

Другая часть призывала к осторожному подходу. Тем не менее, никто не отрицал необходимость в регулировании статуса кикшеринговых сервисов.

Депутат Алексей Цивилев заявил, что решение пока следует отложить до тщательной проработки проекта в Законодательное собрание.

Ранее Петроград сообщал о том, что в Петербурге депутат от ЛДПР предложил запретить аренду электросамокатов с 1 января 2024 года и до 1 января 2027 года.