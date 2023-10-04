В Петербурге предложили запретить аренду электросамокатов на три года

Депутат от ЛДПР Павел Иткин внес в Законодательное собрание проект о запрете аренды самокатов и других средств индивидуальной мобильности на несколько лет.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Стало известно, что в Законодательном собрании провели собрание, на котором затронули важные вопросы, об этом рассказали в 78.ru.

Как отмечается, парламентарий от ЛДПР Павел Иткин внес собственный законопроект. Согласно документу, аренда средств индивидуальной мобильности от кикшеринговых сервисов будет запрещена с с 1 января 2024 года и продлиться до 1 января 2027 года.

Депутат объяснил это необходимостью защитить петербуржцев от беспорядочной езды электросамокатчиков. За этот период планируется устранить все юридические пробемы, связанные с кикшеринговыми сервисами

Ранее Петроград сообщал о том, что в Выборгском районе на иномарке снес школьницу с электросамокатом.