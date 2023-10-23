В Петербурге пожилого мужчину насмерть сбил грузовик

В Пушкинском районе молодой человек на грузовике сбил пенсионера. Пострадавший скончался на месте случившегося.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 22 октября на Московском шоссе произошло трагическая авария. Так, 22-летний водитель Iveco Magirus с полуприцепом Dapa, двигаясь задним ходом, сбил стоящего перед разгрузочной рампой склада 70-летнего мужчину.

В результате пенсионер скончался от полученных травм на месте происшествия.

Известно, что за последние два года водитель грузовика к административной ответственности не привлекался.

Полиция продолжает вести проверку и устанавливать все детали и причины трагического инцидента.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Ленинградской области водитель иномарки сбил пожилого мужчину. Пешеход скончался на месте аварии, ведется проверка.