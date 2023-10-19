В Ленобласти под колесами иномарки погиб пенсионер

В Кировском районе Ленинградской области автомобилист сбил пожилого мужчину. Пешеход скончался на месте аварии, ведется проверка.

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Как стало известно Санкт-Петербруг.ру, ночью 18 октября на 41 км автодороги «Кола» произошло смертельное ДТП. Так, 56-летний водитель BMW X3 сбил 75-летнего пешехода.

В результате аварии пенсионер скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Отмечается, что мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Правоохранительные органы ведут проверку и устанавливают все детали и причины инцидента.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что В Калининском районе культурной столицы водитель снес школьницу на электросамокате. Девочка пересекала дорогу через нерегулируемый пешеходный переход. Пострадавшую госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.