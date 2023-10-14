В Петербурге водитель снес на «пешеходнике» девятиклассницу с электросамокатом

В Калининском районе водитель сбил школьницу на электросамокате. Она пересекала дорогу через нерегулируемый пешеходный переход. Девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером, 13 октября, сотрудникам полиции Калининского района поступила информация о ДТП с участием несовершеннолетней на улице Академика Байкова.

Правоохранители установили, что водитель передвигался на иномарке в сторону улицы Вавиловых от Светлановского проспекта. В этот же момент девятиклассница на электросамокате пересекала нерегулируемый пешеходный переход.

В результате столкновения школьница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения и ушибы. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести в медицинское учреждение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге все чаще встречаются электросамокаты от кикшеринговой компании со шлемом в комплекте.