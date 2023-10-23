Свыше тысячи жителей Петербурга остаются в больницах из-за COVID-19

Власти Петербурга рассказали об эпидемиологической ситуации в городе. Так, за прошедшие семь дней более тысячи местных жителей попали в больницы из-за коронавируса и пневмонии.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

По состоянию на 21 октября на лечении в стационарах культурной столицы с COVID‑19 и пневмониями находятся 1026 человек. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Всего за сутки выявлено 276 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, болезнь унесла жизни двух петербуржцев.

Как сообщает ресурс Стопкоронавирус.рф, с 9 по 15 октября на территории Северной столицы зарегистрировали 1415 инфицированных. 213 из них – госпитализированы в больницу. По выздоровлению за прошедшую неделю выписаны 1280 человек, 10 – скончались.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с началом осеннего сезона в России заметно выросло количество жителей, заболевших коронавирусной инфекцией.