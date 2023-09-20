Эксперт рассказал, случился ли следующая пандемия коронавируса

В Российской Федерации с началом осеннего сезона заметно выросло количество жителей, заболевших коронавирусной инфекцией. Так, за последнюю неделю число случаев выросло почти на 50%.

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Ситуация с заражением коронавирусом ухудшается из-за появления нового варианта коронавируса «пирола», который Роспотребнадзор признал заразнее «омикрона», сообщает Бриф24.

Терапевт и основатель системы поддержки принятия врачебных решений «Справочник врача» Константин Хоманов рассказал, что новый штамм продолжает изучаться учеными. Однако он предупредил, что из-за высокой контагиозности этот вирус будет распространяться весьма быстро.

Он добавил, что пандемия, скорее всего, не повторится, но будут крупные вспышки заболеваемости, потому что уровень охвата населения вакцинацией, по его словам, крайне мал. Эксперт также отметил нехватку вакцин.