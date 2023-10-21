В Петербурге больше 200 тысяч горожан вышли на субботник

В субботники поучаствовали 217 тысяч петербуржцев, которые вышли на улицу наводить порядок у себя во дворах, скверах и парках. За день они убрали 24 млн квадратных метров.

Фото: Baltphoto//Владислав Галушко

Стало известно, что 21 октября в Северной столице состоялся общегородской субботник, об этом рассказали в пресс-службе Администрации Петербурга.

Как отмечается, около 217 тысяч горожан вышли на улицы, чтобы облагородить свои дворы, парки, скверы и зеленые зоны. В Смольном поблагодарили всех причастных за участие.

Всего петербуржцы убрали 24 млн квадратных метров, 13 млн из них составляют дворы, территории образовательных и медицинских учреждений, спорта, предприятий и организаций.

Кроме того, 3 млн — зеленые насаждения, а 8 млн — дорожные сети на улицах Северной столицы. За прошедший субботник высажено 903 дерева.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Западный скоростной диаметр перекрывают в ночь на 22 октября.