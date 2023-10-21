В Петербурге перекроют въезд на ЗСД на выходные

С 23:00 21 октября по 06:00 22 октября въезд на ЗСД ЮГ с Благодатной улицы ограничат из-за строительства Витебской развязки. Дорожники установят информационные табло.

Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Стало известно, что в Северной столице на время перекроют въезд на Западный скоростной диаметр, об этом рассказали в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы».

Как отмечается, этого требуют строительные работы Витебской развязки. Таким образом, въезд с Благодатной улицы закроют с 23:00 21 октября по 06:00 22 октября.

Кроме того, информировать водителей об ограничении движения будут специальные знаки и щиты. На табло выведут актуальные данные вместе со знаками переменной информации.

Место строительных работ оборудуют сигнальными знаками для удобства петербуржцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на Западном скоростном диаметре изменили тарифы. Теперь стоимость проезда подорожала на 4,6%.