С середины октября в Петербурге подорожает проезд по ЗСД

На Западной скоростной диагонали изменятся тарифы транспондеров и стоимость тарифных опций. В среднем проезд подорожает на 4,6%.

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С 16 октября начнут действовать новые тарифы на проезд по ЗСД. Об этом сообщает пресс-служба компании «Магистраль северной столицы».

Отмечается, что тарифы меняются только для водителей, использующих транспондеры. В компании обратили внимание: изменение лишь сокращает скидку, но не отменяет ее полностью. В среднем тарифы изменятся на 4,6%.

Например, сейчас по базовому тарифу «Транспондер» проезд по маршруту КАД Юг – КАД Север в дневное время стоит 408 руб., то с 16 октября он обойдется уже в 428 руб.

В «МСС» утверждают, что таким образом базовый тариф останется привлекательным для пользователей электронных устройств.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что водители столкнулись с техническим сбоем, из-за которого они не могли пополнить баланс транспондеров.