Сбой в системе: петербуржцы не могут пополнить баланс для проезда по ЗСД

На Западном скоростном диаметре произошла техническая авария, из-за которой временно нельзя пополнить транспондер для проезда. Ведутся аварийные работы.

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Утром 3 октября произошел сбой на ЗСД Петербурга: автомобилисты не могут пополнить свои транспондеры для проезда. Пресс-служба «Магистрали Северной столицы» подтвердила информацию о технических неполадках.

Компания сообщает, что в настоящее время ведутся аварийные работы, связанные с восстановлением сервиса пополнения и контроля балансов лицевых счетов пользователей ЗСД.

Возобновление работы сервиса ожидается в ближайшее время. Отмечается, что автолюбители с положительным балансом транспондеров могут проезжать пункты оплаты в обычном режиме.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на ЗСД возобновили продажу транспондеров класса «Стандарт». Устройство стало доступно с 26 сентября.