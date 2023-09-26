В Северной столице снова начали продавать транспондеры на пунктах оплаты ЗСД

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге возобновили продажу «стандартных» транспондеров. Устройство стало доступно с 26 сентября.

Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Так, теперь горожане могут приобрести транспондеры класса «Стандарт» на пунктах оплаты, а также в центре продаж и обслуживания клиентов. Сделать это можно со вторника, сообщает АБН.

Отмечается, что в пунктах оплаты на руки выдается не больше одного анонимного транспондера, а в Центре продаж и обслуживания клиентов есть возможность приобрести до трех устройств на одну персону.

Важно, что в часы пик, то есть с семи до десяти часов, а также с четырех часов дня до восьми часов вечера, выдача транспондеров может быть на время приостановлена. Ограничение связано с повышенной транспортной нагрузкой.