Угрожал матери с ребенком и проколол колесо: в Петербурге неадекват устроил дорожный конфликт

В Петроградском районе дебошир на Mercedes заблокировал автомобиль матери с ребенком, угрожал им, после чего принялся бить по машине. В один момент петербуржец достал нож и принялся прокалывать шины.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем, 20 октября, сотрудникам полиции по Петроградскому району поступила информация о дорожном конфликте на пересечении улицы Рюхина и Крестовского проспекта.

Правоохранители установили, что между двумя водителями произошел дорожный конфликт. В иномарке сидела мать с ребенком. Мужчина посчитал их достойным противником и начал им угрожать избиением.

После этого он заблокировал автомобиль и проколол шины, ударив несколько раз по машине. Неадеквата на Mercedes доставили в отдел полиции. Как отмечается, он в прошлом был несколько раз судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что крымчанин сидел в заведении на улице Марата. Когда с него потребовали оплату счета, он выстрелил из аэрозольного пистолета в бармена.