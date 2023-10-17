В Петербурге неадекват отказался платить за счет и устроил стрельбу

В заведении на улице Марата уроженец Севастополя попытался выстрелить в бармена, после конфликта по поводу оплаты счета. Дебошира поймали и увезли в изолятор временного содержания.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, рано утром, 16 октября, мужчина обратился в отдел полиции по Центральному району с заявлением о стрельбе на улице Марата.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и выяснили, что в заведении между барменом и уроженцем города Севастополь произошел конфликт.

Молодой человек никак не хотел оплачивать счет. Таким образом, он решил выстрелить в сторону бармена из аэрозольного пистолета марки «Добрыня».

Дебошир поспешно скрылся с места происшествия. Его задержали только в ночь на 17 октября, после чего поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что возле дома по Приморскому району на петербурженку-преподавательницу напал неизвестный в «камуфляже», прострелив той ногу.