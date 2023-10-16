Петербурженку ослепил и подстрелил мужчина в «камуфляже»

В Приморском районе преподавательницу ослепили фонариком, после чего выстрелили в бедро из пневматического пистолета. Мужчина был в «камуфляже», видеонаблюдение отсутствует.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером, 14 октября, сотрудникам полиции по Приморскому району поступила информация о вооруженном нападении на Торжковской улице.

Правоохранители выехали на место происшествия. Они установили, преподавательница образовательного заведения проходила возле дома. В один момент к ней со спины подошел неизвестный мужчина в «камуфляже».

Он посветил фонариком ей в лицо, а потом выстрелил в бедро из пневматического оружия. Видеонаблюдение отсутствует. В больнице у женщины зафиксировали кровоподтек от выстрела.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что в Парголово мужчина заявился в офис банка с пистолетом, после чего вынес оттуда 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов США.