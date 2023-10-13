В Петербурге неизвестный похитил полмиллиона рублей из отделения Сбербанка

Сотрудники полиции ищут злоумышленника, который похитил крупную сумму денег из офиса Сбербанка в Парголово. Злоумышленник угрожал предметом, похожим на пистолет.

Фото: Baltphoto

Согласно информации пресс-службы ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром 13 октября в одном из офисов Сбербанка, расположенном в доме №5 по улице Меркурьева, произошло разбойное нападение.

Неизвестный в черном одеянии, вооруженный предметом, похожим на пистолет, вошел в офис банка и вынудил менеджера передать ему денежные средства в размере 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов США, после чего скрылся с места преступления.

Полиция принимает необходимые меры для задержания подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Петербурге неизвестные распылили аэрозольный баллончик и похитили у мужчины иностранную валюту.