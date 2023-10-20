Не одним молоком богаты: петербуржцам назвали продукты с высоким содержанием кальция

Кроме молочных продуктов, большое количество кальция в себе содержат орехи, бананы, брокколи, а также семена тыквы и кунжута. Блокируют выработку микроэлемента чай и кофе.

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Молоко является известным продуктом с высоким содержанием кальция, однако он не занимает первенство. О других «поставщиках» микроэлементов рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Как отмечается, 20 октября проходит День борьбы с остеопорозом. По словам диетолога-нутрициолога Елены Желяниной, много кальция содержится орехах, бананах, брокколи, а также семенах.

Среди последней категории выделяют тыквенные и кунжутные семечки, в них содержится большое количество кальция. Кроме того, макроэлемент эффективнее усваивается у представителей старшего возраста.

Есть и антагонисты, которые мешают усвоению кальция в организме: чай и кофе.