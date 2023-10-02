РЖД: скоростные железные дороги свяжут Петербург и Владивосток к 2043 году

Глава РЖД поделился планами строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России в ближайшие 20 лет. Трассу ВСМ Петербург-Москва должны сделать до 2030 года.

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В интервью РИАН гендиректор РЖД Олег Белозеров высказал мнение, что к 2043 году в России будет построено большинство запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей. По словам Белозерова, в течение следующих двух десятилетий главным направлением развития железных дорог станет высокоскоростное пассажирское сообщение.

Руководитель РЖД отметил, что хотелось бы к 2043 году увидеть уже готовыми большую часть проектируемых ВСМ. При этом трассу Петербург-Москва должны будут ввести в эксплуатацию в 2030.

Не так давно президент России анонсировал создание единого транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока, в рамках которого скоростные железнодорожные пути пройдут через Сибирь и Дальний Восток к побережью Тихого океана.

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