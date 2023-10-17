В Петербурге ввели «желтый» уровень погодной опасности

Гололедица стала причиной введения «желтого» уровня погодной опасности на территории Северной столицы. Смольный советует воздержаться от использования личным транспортом.

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Стало известно, что в Северной столице погода в начале недели оставляет желать лучшего, об этом рассказали в пресс-службе Администрации Петербурга.

Согласно данным Росгидрометцентра, с 21:00 17 октября по 09:00 18 октября на всей территории города на Неве объявляют «желтый» уровень погодной опасности.

Это объясняется образованием гололедицы на дорожном полотне в нескольких районах Петербурга. Таким образом, городское правительство не рекомендуют использовать личный транспорт, так как это повышает шансы возникновения ДТП. Пешеходам не стоит забывать о безопасности на улице.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что 5 сентября на территории Петербурга вводили «желтый» уровень из-за сильного ветра.