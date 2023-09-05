В Культурной столице объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Петербурге ввели желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Данная мера будет действовать с вечера вторника до ночи среды.

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На территории Северной столицы объявили «желтый» уровень опасности. Причиной предупреждения стал сильный ветер. Мера будет действовать с 21:00 5 сентября до 03:00 6 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Данный уровень предупреждает жителей города о возможном приходе опасной погоды, что может привести к травмам и несчастным случаям. Особенно внимательными стоит быть водителям и пешеходам на дорогах, чтобы избежать происшествий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице увеличилось количество коррупционных преступлений в 2023 году. На данный момент они принесли городу ущерба на 10 миллиардов рублей.