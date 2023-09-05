Петербург потерял более 10 миллиардов рублей из-за коррупции

В Северной столице преступления коррупционного характера показали рост. За первые шесть месяцев 2023 года они стояли Петербургу 10,5 миллиарда рублей.

Фото: Baltphoto/ Вероника Овсянникова

Коррупционные преступления стоили Петербургу более 10 миллиардов рублей за первое полугодие 2023 года. Прокурор Виктор Мельник отметил, что в этом году противодействие данным правонарушениям стала еще более значимым.

В интервью «Петербургскому дневнику» он отметил, что в 2022 году таких преступлений было всего 600. За первые 6 месяцев 2023 года таких правонарушений было выявлено более 450.

Общая сумма ущерба для города составила 10,5 миллиарда рублей, 3,5 из которых были выплачены в добровольном порядке. Отмечается, что прокуратура смогла поднять показатель раскрытия подобных преступлений с 81 до 113.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге за август зафиксировано 1,2 миллиона нарушений ПДД.