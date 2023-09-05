Петербург потерял более 10 миллиардов рублей из-за коррупции
В Северной столице преступления коррупционного характера показали рост. За первые шесть месяцев 2023 года они стояли Петербургу 10,5 миллиарда рублей.
Коррупционные преступления стоили Петербургу более 10 миллиардов рублей за первое полугодие 2023 года. Прокурор Виктор Мельник отметил, что в этом году противодействие данным правонарушениям стала еще более значимым.
В интервью «Петербургскому дневнику» он отметил, что в 2022 году таких преступлений было всего 600. За первые 6 месяцев 2023 года таких правонарушений было выявлено более 450.
Общая сумма ущерба для города составила 10,5 миллиарда рублей, 3,5 из которых были выплачены в добровольном порядке. Отмечается, что прокуратура смогла поднять показатель раскрытия подобных преступлений с 81 до 113.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге за август зафиксировано 1,2 миллиона нарушений ПДД.