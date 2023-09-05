Петербургские водители нарушили ПДД 1,2 миллиона раз в августе

В Северной столице были зафиксированы порядка 1,2 миллиона нарушений ПДД в августе. Больше всего водители нарушали скоростной режим.

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Комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в августе порядка 1,2 миллиона нарушений ПДД. Годом ранее было зафиксировано только 900 тысяч нарушений, за аналогичный период, сообщила пресс-служба Смольного.

Абсолютно большинство правонарушений составили превышения скорости. Обще количество данных нарушений составило 92 процента от общего их числа.

Реже всего водители двигались по обочине, на фурах дальше второй полосы, а также не соблюдали требования знаков, разметки или пешеходного преимущества. Количество подобных нарушений составил лишь один процент.

На данный момент в Петербурге работают более тысячи камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. До конца года власти хотят увеличить их количество и оснастить ими несколько аварийно-опасных перекрестков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Петербурга дали разрешение на продление проспекта Ветеранов на 1,7 километра.