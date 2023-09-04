Смольный разрешил продлить проспект Ветеранов на 1,7 километра

Власти Петербурга предоставят три земельных участка для продления проспекта Ветеранов. Протяженность дороги составят 1,7 километра.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Решение было принято во время совещания администрации города. Было решено выделить четыре участка для продления проспекта Ветеранов к новым районам, которые сейчас строятся.

Новая 1,7 километровая дорога будет четырехполосной. Продление проспекта Ветеранов позволит обеспечить его жителей дорожной инфраструктуры. После того как строительство проекта будет завершено, город выкупит данный объект.

Таким образом власти хотят поддержать инвесторов, которые вместе с жильем строят социальные и дорожно-транспортные объекты. Новый участок проспекта Ветеранов обеспечит дополнительный выезд на крупные магистрали.

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