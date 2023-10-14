Все довольны: Семак прокомментировал ничью «Зенита» и «Кайрата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что все оказались довольны ничьей с «Кайратом». Тем не менее, ему не понравилась игра команды в первом тайме.

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Стало известно, что 14 октября в Казахстане прошел клубный товарищеский матч местной команды и гостей из Петербурга, об этом рассказали в пресс-службе «Зенита».

По словам главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, клуб плохо показал себя в первом тайме, сильно проседала линия обороны. Кроме того, атака и полузащита проявили себя тоже не лучшим образом.

Тем не менее, наставник «Зенита» отметил позитивную атмосферу на встрече в Казахстане. Все остались довольными результатом и количеством забитых мячей.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что председатель правления петербургской команды не считает «Краснодар» серьезным конкурентом «Зениту», так как ситуация в лиге может резко поменяться.