Председатель «Зенита» Медведев высказался о «Краснодаре»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев считает, что «Краснодар» пока нельзя считать абсолютным лидером в Российской премьер-лиге, так как впереди тяжелые матчи.

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Стало известно, что ситуация в Российской премьер-лиге может перевернуться в любой момент, об этом рассказали в 78.ru.

По словам председателя правления «Зенита» Александра Медведева, рано списывать сине-бело-голубых в гонке за чемпионский титул.

Он отметил, что у «Краснодара» впереди матчи с серьезными соперниками, которые могут доставить множество неприятностей.

Медведев также добавил, что прогнозы на игру являются «гаданием на кофейной гуще». У «Зенита» в копилке еще два матча, это может нивелировать отставание от своего конкурента.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что бывший игрок «Зенита» Веденеев считает основной проблемой сине-бело-голубых неполный состав.