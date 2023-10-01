Веденеев: основную причину неудач «Зенита» следует искать в составе

Экс-игрок «Зенита» в советские годы Сергей Веденеев заявил, что с возвращением в состав Родригао, Барриос и Караваева проблемы «Зенита» уйдут.

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Стало известно, что бывший советский футболист и игрок «Зенита» поделился мнение по поводу неудач петербургской команды, об этом рассказали в «Евро-футбол.ру».

По словам Сергея Веденеева у сине-бело-голубых сейчас наблюдается проблема в опорной зоне, откуда и развиваются атаки, приводящие к забитым мячам. Трудности уйдут, когда в состав вернутся Родригао, Караваеев и Барриос.

Игра пойдет совсем по-другому. Будет больше моментов вместе с хорошей их реализацией. «Зенит» снова вернется в свою прежнюю форму и начнет радовать яркими победами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов не верит в кризис сине-бело-голубых, так как Сергей Семак со всем справится.