Кризиса не будет: Билялетдинов уверен в решении проблем «Зенита» Семаком

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов попросил не «хоронить» петербургский «Зенит» после ряда неудач, так как главный тренер Сергей Семак сможет все уладить.

Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Стало известно, что последняя игра петербургского клуба оставила противоречивые чувства у фанатов и любителей футбола, об этом рассказали в РИА Новости.

По словам бывшего футболиста московского «Локомотива» и сборной России Динияра Билялетдинова, со всеми проблемами «Зениту» поможет справиться главный тренер Сергей Семак.

Он сможет преодолеть назревающий кризис в клубе благодаря своему опыту еще к началу зимнего перерыва в российской премьер-лиге.

Напомним о сенсационном поражении «Зенита» в матче с «Оренбургом», который закончился поражением сине-бело-голубых со счетом 1:3.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что команда ищет усиление состава в лице перспективного 21-летнего форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.