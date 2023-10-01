Кризиса не будет: Билялетдинов уверен в решении проблем «Зенита» Семаком
Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов попросил не «хоронить» петербургский «Зенит» после ряда неудач, так как главный тренер Сергей Семак сможет все уладить.
Стало известно, что последняя игра петербургского клуба оставила противоречивые чувства у фанатов и любителей футбола, об этом рассказали в РИА Новости.
По словам бывшего футболиста московского «Локомотива» и сборной России Динияра Билялетдинова, со всеми проблемами «Зениту» поможет справиться главный тренер Сергей Семак.
Он сможет преодолеть назревающий кризис в клубе благодаря своему опыту еще к началу зимнего перерыва в российской премьер-лиге.
Напомним о сенсационном поражении «Зенита» в матче с «Оренбургом», который закончился поражением сине-бело-голубых со счетом 1:3.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что команда ищет усиление состава в лице перспективного 21-летнего форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.