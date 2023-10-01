Любой ценой: «Зенит» гонится за нападающим Тюкавиным

Петербургский «Зенит» намеревается приобрести форварда «Динамо» Константина Тюкавина, которого называют одним из самых перспективных футболистов России.

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Стало известно, что сине-бело-голубые не оставляют попыток заполучить в свой состав нападающего московского «Динамо», об этом рассказал «Евро-Футбол.Ру».

Как отмечается, петербургский «Зенит» планирует усиление атакующего состава для улучшения реализации игровых моментов. Под их прицел попал 21-летний форвард Константин Тюкавин из Москвы.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает перспективного футболиста в семь миллионов евро. Отдельные ресурсы информируют о намерениях сине-бело-голубых «любой ценой» заполучить нападающего для повышения результатов в лиге.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что новоиспеченный нападающий «Зенита» Изидор заявил об отсутствии предательства «Локомотива» с его стороны.