Нападающий «Зенита» Изидор заявил, что не предавал «Локомотив»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о своем переходе из московского “Локомотива”. Футболист не считает, что совершил предательство, перейдя в петербургский клуб.

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Вильсон Изидор рассказал, что заметил недовольство фанатов из-за летнего перехода из стана москвичей в Петербург. Однако, по его мнению, многие просто не понимают ситуацию, сообщает Чемпионат.

Он отметил, что что не понимает почему «Локомотив» отклонил другие предложения по трансферу игроков. Однако переход Изидора принес пользу клубу из столицы.

Напомним, что Вильсон перешел в стан сине-бело-голубых летом текущего года на правах аренды, в соглашении включена опция выкупа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что защитник петербургского клуба «Зенит» Марио Фернандес считает главного тренера Сергея Семака одним из самых велики в России. По его словам, он спокойный и уверенный.