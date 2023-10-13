Петербуржцам рассказали о безопасном общении с питомцами

При обращение со своими домашними животными следует соблюдать гигиену и правила общения с пушистыми питомцами. Они переносят около 200 заболеваний.

Фото: unsplash

Необходимо следовать базовым правилам обращения с животными. О них рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Как отмечается, ученым известно больше 200 болезней, передаваемых от животного к человеку. В первую очередь стоит каждый раз мыть руки после игры и кормления своего питомца, а также уборки его места.

Кроме того, следует контролировать чистоту лап пушистых друзей после прогулок. Рекомендуется постоянно наблюдаться у ветеринара, следить за прививками и наличием паразитов.

Хозяева любят своих питомцев, но не нужно позволять им находить на вашей кровати, столе и диване. Целовать животное и мыть его миску в раковине не следует делать.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что жителям Северной столицы перечислили самые полезные продукты в октябре.